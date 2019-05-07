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Правящая партия Турции выдвинула кандидата на пост мэра Стамбула


Правящая партия справедливости и развития (ПСР) Турции вновь выдвигает на повторных выборах мэра Стамбула кандидатуру экс-премьера Бинали Йылдырыма, заявил президент страны и глава ПСР Тайип Эрдоган,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наш кандидат известен – это Бинали Йылдырым. Исполнять обязанности мэра Стамбула до выборов будет Али Ерликайя", - сказал Эрдоган журналистам.

 

 

 

 




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