Правящая партия Турции выдвинула кандидата на пост мэра Стамбула

Правящая партия справедливости и развития (ПСР) Турции вновь выдвигает на повторных выборах мэра Стамбула кандидатуру экс-премьера Бинали Йылдырыма, заявил президент страны и глава ПСР Тайип Эрдоган,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наш кандидат известен – это Бинали Йылдырым. Исполнять обязанности мэра Стамбула до выборов будет Али Ерликайя", - сказал Эрдоган журналистам.