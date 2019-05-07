По решению КС, вынесенный в отношении Кочаряна судебный акт подлежит пересмотру

Конституционный суд РА, рассмотрев заявление второго президента РА Роберта Кочаряна относительно 2-ой части 419-ой статьи Уголовно-процессуального кодекса РА, постановил, что кассационный суд РА выносит окончательный судебный акт относительно судебных актов, по существу, не разрешающих дело, и именно в этом толковании норма соответствует требованиям Конституции РА.

Как сообщили «Арменпресс» в адвокатской группе второго президента Армении Роберта Кочаряна, эта позиция Конституционного суда означает, что в случае обжалования не разрешающих дело судебных актов, в том числе решения об избрании ареста в качестве меры пресечения, Кассационный суд не может направить дело на новое рассмотрение, а сам должен принять окончательное решение.

Конституционный суд также отметил, что, учитывая то обстоятельство, что закон в отношении Роберта Кочаряна был применен Кассационным судом с комментарием, отличающимся от толкования Конституционного суда, вынесенный в отношении Роберта Кочаряна судебный акт подлежит пересмотру в установленном законом порядке на основании появления нового обстоятельства.

Адвокатская группа Роберта Кочаряна обещает, ознакомившись с полным текстом решения, дополнительно представить подробности решения.