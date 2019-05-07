Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Начались очередные четырехдневные заседания НС. В повестке дня также второе чтение проекта по изменению структуры правительства


Как передает «Арменпресс», в повестку дня созываемых 7-го мая заседаний включен ряд вопросов.

В повестке дня - второе чтение пакета проектов законов О внесении дополнения в Закон РА “О рекламе”  и о внесении дополнений в кодекс РА “Об административных правонарушениях”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и второе чтение пакета проектов прилагаемых законов. В повестку дня включено также сообщение  “О деятельности прокуратуры Республики Армения за 2018 год”.

Будут обсуждены также законопроекты О внесении изменений и дополнений в закон “О рекламе” и о внесении изменения в закон “Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и игорных домах”, “О внесении изменений в Уголовный кодекс РА”, “О внесении изменений в Налоговый кодекс РА” и ряд других законодательных инициатив.




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