Мера пресечения в отношении директора ООО «Спайка» будет изменена — он выплатил на единый счет 1 млрддрамов

КГД извещает: учитывая, что исчезли основания для заключения гендиректора ООО «Спайка» Давида Казаряна, а также то, что в рамках уголовного дела последний выплатил на единый счет 1 млрддрамов, прокурор, в ведении которого находится судебный контроль за ходом предварительного следствия, принял решение изменить меру пресечения.

Об этом Арменпресс сообщили из пресс-службы КГД.

4 апреля 2019 года Давиду Венгеровичу Казаряну было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА (невыплата налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах).

Следователь следственного управления КГД 04.04.2019 г. представил ходатайство в суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Давида ВенгеровичаКазаряна.

Согласно сообщению КГД, на основании экспертного заключения, только в период с 01.01.2015 по 11.01.2016 гг. ООО ”Спайка не уплатило в госбюджет пошлины и налоги в размере 7 036 666 312 драмов РА. 8 апреля суд общей юрисдикции ереванских округов Кентрон и Норк-Мараш приняло решение о применении в отношении Давида Казаряна ареста в качестве меры пресечения.