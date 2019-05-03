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Импорт автомобилей в Армению за месяц увеличился на 119%


В апреле этого года в Армению было ввезено 9481 автомобиля, этот показатель по сравнению с тем же месяцем прошлого года больше на 119 %.

Как сообщает заместитель председателя Комитета государственных доходов Шушаник Нерсисян, в 2018 г. в апреле было импортировано 4324 автомобиля. “Учитывая темпы роста, хочу напомнить, что растаможить свой автомобиль можно на всех таможнях Республики: Араратян (Норагавит), Западный (Карго терминал), Южный (Сисиан), Северный (Гюмри), Аревеян (Ванадзор). А также напоминаю, что в Норагавите, начиная с января, суббота - полный рабочий день”,-как передает «Арменпресс», сказала Нерсисян.




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