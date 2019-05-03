Все, что я знаю, будет доступно правоохранительным органам: Арсен Торосян - о деле Давида Санасаряна

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян утверждает, что он не давал показаний против кого-либо. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами министр Торосян, отвечая на вопрос о том, давал ли он показания против начальника Службы государственного контроля Давида Санасаряна (чьи полномочия временно прекращены), отметил, что ничего подобного не было.

“Я не давал показаний против кого-либо, вообще не дают показаний против кого-то или за кого-то. Я представил только информацию. Я уже тысячу раз отмечал, сейчас также отмечаю, что все, что я знаю, будет доступно правоохранительным органам”, - сказал Арсен Торосян.

Служба национальной безопасности Армении 18 апреля 2019 года предъявила начальнику Службы государственного контроля Давиду Санасаряну обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде.

В СМИ муссируется информация о том, что по уголовному делу, возбужденному в связи с сотрудниками Государственной контрольной службы, против Давида Санасаряна дали показания сотрудники Госкомстата, а также член правительства. Отмечается, что давшим показания против Санасаряна членом правительства является министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.