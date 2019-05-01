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Операция военнослужащего, раненного противником в Тавуше, прошла успешно — АрцрунОваннисян


Операция  контрактного военнослужащего АргиштиСамвеловичаСепханяна,  раненного противником в  Тавуше 30 апреля, прошла  успешно.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-спикер МО РА АрцрунОваннисян. 

«Операция  длилась долго, но все  кончилось благополучно. Наблюдается положительная динамика. Жизни Сепханяна ничто не  угрожает. Сейчас он находится  в  реанимации, лечение будет долгим», - написал АрцрунОваннисян.

Ранее сообщалось, что состояние  военнослужащего стабильно тяжелое, у  него ранение  в  области головы, скоро его отправят на вертолете в  Ереван.




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