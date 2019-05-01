Операция военнослужащего, раненного противником в Тавуше, прошла успешно — АрцрунОваннисян
12:44, 1 Май, 2019
Операция контрактного военнослужащего АргиштиСамвеловичаСепханяна, раненного противником в Тавуше 30 апреля, прошла успешно.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-спикер МО РА АрцрунОваннисян.
«Операция длилась долго, но все кончилось благополучно. Наблюдается положительная динамика. Жизни Сепханяна ничто не угрожает. Сейчас он находится в реанимации, лечение будет долгим», - написал АрцрунОваннисян.
Ранее сообщалось, что состояние военнослужащего стабильно тяжелое, у него ранение в области головы, скоро его отправят на вертолете в Ереван.