В центре внимания правительства Армении находятся вопросы защиты прав трудящихся — послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня труда

Премьер-министра Армении НиколПашинян направил поздравительное послание по случаю Дня труда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю всех нас с Международным днем труда и солидарности трудящихся.

Цель и задача правительства Армении - осуществить экономическую революцию в стране. Как и в случае с политической революцией, так и в этом случае основным и ключевым инструментом для нас являются индивидуальные усилия. То есть наш основной инструментарий должен заключаться в том, чтобы побуждать граждан, побуждать людей работать, действовать, заниматься экономической деятельностью, верить в свои силы и успех. Наши шаги будут направлены на изменение экономического поведения каждого гражданина как в качестве объекта экономической деятельности, так и в качестве субъекта экономической деятельности.

Мы все вместе должны идти к реализации этой цели, должны выпрямить свои спины, верить в свои силы и обогащаться и обогащать своим трудом.

В центре внимания правительства Армении также находятся вопросы защиты прав трудящихся, и мы также планируем провести последовательные шаги в этом направлении.

Наша страна должна выйти из статуса страны с низкой квалификацией рабочей силы, поэтому мы не пожалеем усилий, чтобы сделать Армению страной с высокой квалификацией рабочей силы. С этой целью правительство Республики Армения примет меры, направленные на улучшение системы образования, с тем чтобы последняя обеспечила наше государство высококвалифицированной рабочей силой, чтобы в тот момент, когда студенты покидают университеты, они имели статус конкурентоспособного специалиста.

Дорогие соотечественники,

Армянский народ всегда славился своей работой, трудолюбием, энергией и творчеством. Я убежден, что вместе мы достигнем наших целей и будем своей работой развивать и благоустраивать нашу страну».