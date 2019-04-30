В первом квартале 2019 года в Армении зарегистрировано более 900 ДТП

В первом квартале 2019 года в Республике Армения было зарегистрировано 937 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 63 человека и 1400 получили ранения. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил начальник дорожной полиции Армении Егор Карапетян.

Количество дорожно-транспортных происшествий за аналогичный период прошлого года составило 768 - 75 пострадавших и 1124 раненых. 427 из 937 дорожно-транспортных происшествий были зарегистрированы в Ереване, в результате 18 человек погибли и 577 получили травмы. По словам Карапетяна, в первом квартале 2018 года было зарегистрировано 344 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 14 человек погибли и 460 получили ранения.

По его словам, в январе-марте 2019 года было зарегистрировано 239 наезда, в результате которых 20 человек погибли, за тот же период 2018 года было 216 наездов с 23 смертельными исходами.

Степень тяжести дорожно-транспортных происшествий составило 4,3 в 2019 году и 6,2 в январе-марте 2018 года.

Дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом составили 9 263 в 2019 году и 6 191 в первом квартале прошлого года.