Более 42 тысяч человек покинули свои дома из-за боев в районе Триполи

Свыше 42 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта, который начался в районе Триполи 4 апреля, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Чарли Яксли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Непропорциональные обстрелы и использование тяжелого вооружения приводят к разрушениям и переселениям. Свыше 42 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта ранее в этом месяце", - заявил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что из-за боев в районе Триполи в Ливии пострадали 1997 человек (345 погибло, 1625 ранено),из них 22 погибших и 74 раненых среди гражданского населения.