Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Бако Саакян председательствовал на заседании правительства Арцаха


30 апреля под председательством Президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось заседание правительства.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, в ходе обсуждения вопросов повестки заседания Президент дал конкретные поручения по их надлежащему решению руководителям компетентных органов.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации