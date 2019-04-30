На 15-ом юбилейном конкурсе Хачатуряна померят свои силы 30 пианистов из двенадцати стран

С целью популяризации наследия Арама Хачатуряна во всем мире уже на протяжении 15 лет в день рождения композитора, 6 июня, в Ереване начинается Международный музыкальный конкурс им. Арама Хачатуряна. В этом году в нем примут участие 30 музыкантов из двенадцати стран. Как передает «Арменпресс», в конкурсе, который продлится до 14 июня, произведения Хачатуряна и других композиторов представят пианисты.

“Конкурс отмечает свой 15-летний юбилей, и в этом году он будет проводиться для пианистов. Это очень символично, потому что в 2003 году на первом конкурсе также выступали пианисты. Отобраны 30 участников из 12 стран. К нам обратилось много молодых исполнителей. Должны были пройти 24 музыканта, но выбор был настолько велик, что мы дали возможность померить свои силы на нашей сцене тридцати музыкантам. На мой взгляд, ожидается довольно жесткая конкуренция”, - отметила исполнительный директор Культурного фонда “Арам Хачатурян – конкурс” Анна-Тер Овакимян.

По ее словам, с годами конкурс расширяет свою географию. “ В список участников вошли музыканты из Китая, Армении, России, Украины, США, Северной Кореи, Таиланда и других стран, которые представляют различные исполнительные школы. Каждый год мы с нетерпением ждем исполнения произведений Хачатуряна, поскольку целью конкурса является популяризация произведений Хачатуряна”, - подчеркнула Тер-Овакимян.

Анна Тер-Овакимян коснулась участия армянских музыкантов и подчеркнула, что у нас есть хорошая фортепианная исполнительская школа, и она уверена, что армянская молодежь с честью представит нашу страну на конкурсе.

Международный конкурс имени Хачатуряна, проводимый каждый год с 6 по 14 июня в Ереване, впервые состоялся в 2003 году в рамках празднования 100 -летия великого композитора. В 2013 году Хачатуряновский конкурс был включен в состав Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Он является единственным, удостоенным этой чести армянским конкурсом.

Конкурс направлен на выявление талантливых молодых музыкантов по специальностям “Фортепиано”, “Скрипка”, “Виолончель”, “Дирижерство”, “Вокал”.

Анжела Амбарцумян

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