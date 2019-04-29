Состоялась встреча армянских парламентариев с делегацией Палаты депутатов Парламента Чехии

Представители группы дружбы НС Армения – Чехия 29 апреля встретились с делегацией, возглавляемой председателем Комиссии по конституционным и правовым вопросам Палаты депутатов Чешской Республики, руководителем группы дружбы Чехия – Армения Мареком Бендой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей, руководитель группы дружбы НС Армения – Чехия Г.Абраамян отметила, что демократия, воспринимаемая двумя странами как исключительная ценность и важный принцип, действительно ставит в новую плоскость армяно-чешские отношения. Депутат подчеркнула важность активного сотрудничества групп дружбы парламентов – в интересах развития отношений двух стран.

Г.Абраамян выразила признательность за содействие Чехии на различных международных площадках в важных для Армении вопросах. Она, в частности, высоко оценила принятие в 2017 г. Палатой депутатов Чехии резолюции о признании и осуждении Геноцида армян и других преступлений против человечества, выразив надежду, что Верхняя палата парламента также признает Геноцид армян.

Коснувшись процесса ратификации странами-членами ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, руководитель группы оценила шаги, предпринятые парламентом Чехии в этом направлении.

Обратившись к ожидаемым изменениям в судебной системе РА, Г.Абраамян отметила необходимость изучения многолетнего опыта Чехии в этом вопросе.

Председатель Комиссии по конституционным и правовым вопросам Марек Бенда также подчеркнул важность углубления армяно-чешского парламентского сотрудничества, коснулся активной деятельности армянской общины в Чехии.

Затронув урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, Марек Бенда выразил надежду, что проблема будет решена мирным путем в ближайшем будущем.

Член группы дружбы Армения – Чехия А.Егоян, говоря о диалоге по либерализации визового режима ЕС для граждан РА, счел важным подход каждого государства-члена ЕС к данному вопросу. Депутат выразил надежду, что Чехия займет позитивную и конструктивную позицию.А.Егоян пригласил чешских парламентариев принять участие в открытии 6 августа с.г. в Нагорном Карабахе Панармянских игр.