СНБ Армении подвергла приводу и арестовала сотрудника полиции в момент получения взятки

В Службе национальной безопасности Республики Армения 25 апреля было получено сообщение о том, что оперуполномоченный уголовного розыска Котайкского областного управления Полиции РА с 2017 года периодически, в качестве взятки, вымогает у гражданина РА деньги.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении, по предварительным данным, полученным в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченный отделения уголовного розыска полиции Котайкской области Г. Г., зная, что Котайкский житель ранее использовал наркотические препараты, в период с июня 2017 года по 26 апреля 2019 года, используя угрозы, в рамках своих должностных полномочий предпринять меры для создания оснований для привлечения последнего к уголовной ответственности, требовал и периодически получал, в качестве взятки, суммы в особо крупных размерах. Сумма, в общей сложности, эквивалентна 4.265.800 драмов.

26 апреля очередная взятка в размере 200 тысяч драмов была передана под оперативным контролем сотрудников СНБ и полиции, после чего оперуполномоченный был подвергнут приводу.

Ему предъявлено обвинение по статье 31, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса Республики Армения. В качестве меры пресечения избран арест.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.