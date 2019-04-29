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В первом квартале 2019 года из УИУ было освобождено 339 человек


Из уголовно-исполнительных учреждений Республики Армения в первом квартале 2019 г. было освобождено 339 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом 29 апреля на пресс-конференции заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

“В первом квартале 2019 г.из уголовно-исполнительных учреждений РА было освобождено 339 человек, из которых условно-досрочно - 41, по причине болезни - 2, по амнистии - 59, остальные освобождены по истечению срока лишения свободы”, - сказал Зейналян.




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