Армения  призывает  международное  сообщество осудить оскорбление, нанесенное  президентом Турции памяти жертв  Геноцида армян

Армения призывает международное сообщество осудить оскорбление, нанесенное президентом Турции памяти и достоинству жертв и переживших Геноцид армян, и предпринять более решительные шаги по повышению ответственности государств в направлении защиты народов от геноцида, в борьбе с отрицанием подобных преступлений, в том числе и по предотвращению подстрекательства к ним. Об этом говорится в заявлении МИД РА о годовщине Геноцида армян.

«24 апреля во всех уголках мира армяне вместе с армянским народом и друзьями человечества отметили 104-ю годовщину Геноцида армян. Многие народы, общины и общества во всем мире присоединились к этому. Мы признательным всем им – лидерам разных стран, парламентам, друзьям, ученым, журналистам и защитникам прав человека – за то, что они были рядом с армянским народом в день памяти Геноцида 1,5 миллионов жертв.

И тем не менее Турция продолжает придерживаться отвратительной политики отрицания, проявляя оскорбительное отношение к достоинству и памяти жертв Геноцида и неспособность посмотреть в лицо истории, что еще раз было выражено в послании президента Турции 24 апреля с.г. Особенно оскорбительно и больно компрометировать жертв Геноцида, называя их «разбойными бандами и их приспешниками». Особенно поражает оправдание Геноцида армян, запланированного и осуществленного Османской империей под видом «переселения», а также его расценивание как «наиболее разумное действие», в то же время оно свидетельствует о намерении полного или частичного уничтожения армянского народа Османской Турции как национальной, этнической и религиозной группы – согласно определению Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида.

Более того, Турция последовательно пытается придать религиозную окраску своему отрицанию, что еще более отвратительно. Ни одна религия мира не может оправдать преступников, совершивших геноцид, и их пособников. Примером тому - история геноцида армян, в которой много случаев спасения жертв представителями исламских общин, в том числе и религиозными лидерами, а также широкое международное признание Геноцида армян.

Как в 1915г., так и более века спустя руководство Турции продолжает открыто бросать вызов мнению мировой общественности и исторической правде. Турецкая политика отрицания и оправдания геноцида есть не что иное, как действие, направленное против усилий в борьбе с безнаказанностью особо тяжких преступлений, против подотчетности, примирения и предотвращения геноцидов. Она препятствует и усилиям международной общественности по предотвращению ситуаций, способных привести к преступлению геноцида.

Эта политика и эти действия являются очевидными шагами, стимулирующими ненависть и особо тяжкие преступления, они показывают отсутствие ответственности и неспособность правительства Турции защитить народы от геноцида и являются угрозой международному и региональному миру, безопасности и стабильности.

Армения призывает международную общественность строго осудить оскорбление памяти и достоинства жертв и переживших Геноцид армян и предпринять более решительные шаги по повышению ответственности государств в направлении защиты народов от геноцида, борьбе с отрицанием подобных преступлений, в том числе и предотвращения подстрекательства к ним. Почтение памяти и достоинства жертв Геноцида – важнейшие инструменты по предотвращению геноцидов», - как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, об этом говорится в заявлении МИД РА о годовщине Геноцида армян.

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