От показательных выступлений фехтовальщиков до посадок деревьев — небывалая активность в центре Еревана

На улицах и в парках Еревана праздник - Дня гражданина. По этому случаю проходят различные мероприятия.

Как передает Арменпресс, с утра в сквере Маштоца ЗАО «Кентрон – озеленение» начало посадку деревьев, затем к ним присоединились ереванцы. Посажено 27 саженцев платанов.

Фото: Феликса Арустамяна, Татев Дурян

«Я рассматриваю это как дополнение к парку с соответствующими деревьями. Мы пытаемся засадить ограниченные зеленые зоны центра. Всем деревьям в основном 50 и более лет. Они нуждаются в обновлении и дополнении», - сказал директор ЗАО «Кентрон о зеленение» Рубен Симонян, отметив, что День гражданина - прекрасное новшество, и выразил надежду, что он станет полюбившимся праздником и не станет самоцелью.

На перекрестке улиц Туманяна-Маштоца выступают воспитанники Дома культуры Авана.

А на перекрестке улиц Маштоца-Пушкина проводят ежедневную тренировку боксеры - воспитанники одной из спортивных школ.

«Ребята проводят одну из своих регулярных тренировок. Погода прекрасная, и мы решили принять участие в этом мероприятии», - сказал тренер Аршак Авартакян.

После них там же состоялись показательные выступления фехтовальщиков.

В Армении в последнюю субботу апреля впервые отмечают День гражданина.

27 апреля по всей республике запланирован ряд мероприятий.

9 апреля парламент принял представленный правительством законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений - как депутатов, так и так и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные доводы «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018 сотни тысяч граждан в едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве праздника, в ознаменование того, что отныне власть в Армении в руках гражданина. В результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании 9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.