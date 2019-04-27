Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

От показательных выступлений фехтовальщиков до посадок деревьев — небывалая активность в центре Еревана


На улицах и в парках Еревана  праздник - Дня гражданина. По этому случаю  проходят различные мероприятия.

Как  передает  Арменпресс, с утра в сквере Маштоца  ЗАО «Кентрон – озеленение» начало   посадку деревьев, затем к  ним  присоединились ереванцы. Посажено 27 саженцев  платанов. 

Фото: Феликса Арустамяна, Татев Дурян

«Я рассматриваю это как дополнение к парку с соответствующими деревьями. Мы пытаемся засадить ограниченные  зеленые зоны центра. Всем деревьям в основном 50 и более лет. Они нуждаются в обновлении и дополнении», - сказал директор ЗАО «Кентрон о зеленение» Рубен Симонян, отметив, что День гражданина - прекрасное новшество,  и выразил надежду, что он станет полюбившимся  праздником и не станет самоцелью.

На перекрестке улиц  Туманяна-Маштоца выступают воспитанники Дома  культуры  Авана.

А на перекрестке улиц  Маштоца-Пушкина проводят ежедневную тренировку  боксеры - воспитанники одной из спортивных школ.

«Ребята  проводят одну из своих регулярных тренировок. Погода прекрасная, и мы решили принять участие в этом мероприятии», - сказал тренер Аршак Авартакян.

После  них там же  состоялись показательные  выступления  фехтовальщиков.

В Армении в  последнюю субботу  апреля  впервые  отмечают День гражданина.

27 апреля по всей  республике  запланирован ряд мероприятий.

9 апреля парламент принял представленный правительством  законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений  - как  депутатов, так  и так  и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные  доводы  «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018  сотни тысяч граждан  в  едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве  праздника,  в  ознаменование  того, что отныне  власть в  Армении  в руках гражданина. В  результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании  9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации