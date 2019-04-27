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В Армении установлена власть гражданина — Пашинян участвует в празднестве на проспекте Маштоца - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


Гражданин вновь перекрыл проспект Маштоца — проспект принадлежит Гражданину.

Как  передает Арменпресс,  такими словами  отметил значение  дня премьер-министр Армении Никол Пашинян  в прямом эфире  Facebook. 

Это самый значимый  символ того, что в Армении установлена  власть гражданина, и отныне  никакой  другой  властине будет. Сменятся премьеры, сменятся правительства, сменятся  Национальные  собрания, но власть будет неизменна, ибо это власть Гражданина», - сказал премьер.

В  данный  момент   Никол Пашинян   шагает по проспекту  Маштоца и вместе  с  гражданами участвует в  празднестве – танцует и фотографируется с людьми.




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