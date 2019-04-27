В Армении установлена власть гражданина — Пашинян участвует в празднестве на проспекте Маштоца - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Гражданин вновь перекрыл проспект Маштоца — проспект принадлежит Гражданину.

Как передает Арменпресс, такими словами отметил значение дня премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Facebook.

Это самый значимый символ того, что в Армении установлена власть гражданина, и отныне никакой другой властине будет. Сменятся премьеры, сменятся правительства, сменятся Национальные собрания, но власть будет неизменна, ибо это власть Гражданина», - сказал премьер.

В данный момент Никол Пашинян шагает по проспекту Маштоца и вместе с гражданами участвует в празднестве – танцует и фотографируется с людьми.