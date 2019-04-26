В Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета

В Ереване 30 апреля состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие главы правительств стран-членов ЕАЭС. Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе заседания будет обсужден широкий круг вопросов, связанных с интеграционным сотрудничеством.