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В Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета


В Ереване 30 апреля состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примут участие главы правительств стран-членов ЕАЭС. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе заседания будет обсужден широкий круг вопросов, связанных с интеграционным сотрудничеством.


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