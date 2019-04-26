Путин: Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнёрами

Владимир Путин принял участие во втором Международном форуме «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине 25-27 апреля. Глава Российского государства выступил на церемонии открытия рабочей программы форума. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин отметил, что реализация масштабного проекта «Один пояс, один путь» призвана укрепить созидательное сотрудничество государств Евразии. По его словам, цель, которая действительно объединяет страны, – обеспечение устойчивого экономического развития, экономический рост на всём евразийском пространстве.

– Российская сторона неоднократно подчёркивала, что инициатива Председателя КНР «Один пояс, один путь» перекликается с российской идеей создания Большого Евразийского партнёрства, которое именно и предполагает «интеграцию интеграций», то есть тесное сопряжение идущих в Евразии различных двусторонних и многосторонних интеграционных процессов. Россия готова предпринять усилия, направленные на создание прозрачных, комфортных условий, способствующих развитию кооперации и сотрудничества на всём Евразийском континенте, – сказал Президент РФ.

По словам Президента, Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнёрами на основе незыблемых принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.

– И именно на таких принципах вместе с нашими партнёрами Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией строим Евразийский экономический союз. Совсем скоро – 29 мая – Союзу исполнится пять лет. За это время в его рамках создан общий рынок, создаются условия для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Формируются единые рынки, а также цифровое пространство, – подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что государствами Евразэс ведётся активная работа по укреплению производственной и технологической кооперации, выстраиваются эффективные транспортно-логистические цепочки. Также продолжается курс на сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики.

– При этом Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями. И в первую очередь с Китаем, которого считаем нашим ключевым единомышленником, естественным партнёром в деле комплексного развития континента, – сказал Президент РФ.

Глава государства также отметил, что Евразийский Союз настроен на либерализацию экономических связей и с другими партнёрами. Уже заключены Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. В высокой степени готовности находятся аналогичные документы с Сингапуром и Сербией. Идут переговоры с Израилем, Египтом и Индией. Активное взаимодействие налажено с Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.