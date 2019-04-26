Улучшение доступа к иранскому рынку может стать стимулом для экономической активности стран ЕАЭС: Тимур Максимов

Создание зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС может стать серьезным стимулом для экономики Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра экономического развития России Тимур Максимов во время видеомоста Москва-Ереван.

Он отметил важность работ по формированию зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС, и отметил, что международная активность ЕАЭС может способствовать развитию стран-членов.

«Улучшение доступа к иранскому рынку может стать стимулом для экономической активности. Иран - это большая экономика с большим населением, и это означает, что речь идет о большом объеме спроса. Мы видим, что существуют внешние препятствия, но ЕАЭС активно работает над созданием зоны свободной торговли», - сказал он.

Тимур Максимов отметил, что Армения находится в выгодном положении, так как имеет общую границу и транспортный коридор с Ираном. Это даст возможность увеличить товарооборот с Ираном через Армению.

«Когда будут завершены процедуры ратификации в государствах-членах Союза, надеюсь, мы увидим конкретные результаты. Я повторяю еще раз, есть огромный спрос, и ЕАЭС может удовлетворить его», - сказал он.

27 марта Национальное Собрание Армении приняло законопроект о ратификации временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и государствами-членами ЕАЭС.