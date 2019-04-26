Россия приветствует призыв Трампа к отказу от ядерного оружия

Москва приветствует призыв американского президента Дональда Трампа в адрес России, США и Китая полностью отказаться от ядерного оружия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в преддверии третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"С учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", - сказал замглавы МИД РФ.

При этом Россия внимательно изучает сигналы со стороны США о возможности трехстороннего соглашения по ядерному разоружению с участием Китая, добавил Рябков.