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Достигнуты соглашения на поставку нового вооружения в Вооруженные силы РА


Министр обороны РА Давид Тоноян не сообщает подробностей о поставках нового оружия в Вооруженные силы, но отмечает, что все они уже получены. «Арменпресс» сообщает, что Тоноян сказал об этом во время беседы с журналистами 26 апреля.

“Различные поставки должны быть выполнены до конца года, в течение будущего года, просто я не могу раскрыть детали. Когда будет поставлено, тогда и поговорим на эту тему”, - сказал Тоноян.


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