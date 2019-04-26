Владимир Кармиршалян назначен послом Армении в Испании

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян подписал указ о назначении Владимира Кармиршаляна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Испании.

Об этом «Арменпресс» сообщили из отдела по связям с общественностью аппарата президента РА.

“По предложению премьер-министра, в соответствии со статьей 132 (1) (2) Конституции Кармиршалян назначается Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Королевстве Испания (резиденция в Мадриде)”, - говорится в указе президента РА.