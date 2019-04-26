Депутаты от фракции “Мой шаг” предлагают механизм компенсации платы за обучение работающих студентов

Проект закона о платах за обучение, предложенный депутатом НС РА от фракции “Мой шаг” Сисаком Габриеляном и руководителем фракции Лилит Макунц, введен в обращение. По проекту планируется установить, что государство обязуется платить за обучение работающих студентов. Как передает «Арменпресс», об этом в Facebook написал депутат от фракции “Мой шаг” Сисак Габриелян.

«В законопроекте предлагается компенсировать подоходный налог с зарплат основных сотрудников, а также студентов, обслуживающих гражданско-правовые договоры. Государство также будет платить за обучение платных студентов и служащих в средне-технических и технических учебных заведениях. Студенты, которые преодолели порог средней качественной оценки, будут иметь право на компенсацию. В ближайшее время проект будет обсуждаться в правительстве, и я надеюсь, что мы добьемся положительных результатов. Скорее всего, мы также организуем публичное обсуждение с экспертами на местах, и я с большим удовольствием выслушаю ваши комментарии и предложения”, - сказал Сисак Габриелян.