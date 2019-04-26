Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в четверг на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вели американские новостные компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас скоро будет председатель [КНР] Си [Цзиньпин]", - отметил Трамп.

Министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на следующей неделе прибудут в КНР, где встретятся с представителями китайской стороны для обсуждения вопросов торговли, сообщил ранее Белый дом. Отмечается, что переговоры начнутся 30 апреля, со стороны КНР их возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Затем вице-премьер возглавит китайскую делегацию, которая отправится в Вашингтон на очередной раунд торговых переговоров, который начнется 8 мая.