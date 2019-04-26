Рынок молочной продукции нуждается в государственной поддержке: Государственный министр Арцаха созывает расширенные консультации

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 25 апреля государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян пригласил расширенную рабочую консультацию с представителями молочных компаний и ответственными лицами Министерства сельского хозяйства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и по связям с общественностью аппарата государственного министра Республики Арцах.

Министр сельского хозяйства Жирайр Мирзоян выступил с докладом о текущей ситуации на рынке молока, в котором подробно изложены объемы производства молока в республике, механизмы контроля за ними, а также исчерпывающая информация о закупках и потреблении. По словам министра, основным вопросом повестки дня остается вопрос продажи, урегулирование которой требует законодательных и подзаконных решений.

Затем Григор Мартиросян расспросил представителей молочных компаний, а также региональных руководителей об основных проблемах в этой сфере. «Развитие животноводства и, как следствие, производство молока и перерабатывающая промышленность имеют большие перспективы развития в нашей стране, что требует существенной государственной поддержки. Вот почему я хотел бы услышать ваши предложения по решению проблем в области, которая требует большего внимания от правительства”, - сказал Григорий Мартиросян.

Глава Государственной службы безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Артур Нерсисян выступил с докладом о надзорных функциях в этой области, отметив, что рынок производства и сбора молока постоянно подвергается микробиологическим и экспертным лабораторным испытаниям, только после которых разрешается их реализация и продажа.

Подводя итоги выступлений участников, министр выделил основные направления, по которым должны работать все заинтересованные стороны. Они особенно связаны с политикой снижения цен на молоко, которая напрямую повлияет на производство перерабатывающих компаний, а также с усилением контроля над качеством и продажами на потребительском рынке.

В конце встречи государственный министр поручил Министерству сельского хозяйства сформировать план действий, в котором будут обобщены все вопросы и предложения, которые обсуждались на встрече. В консультациях принял участие также директор Фонда поддержки сельского хозяйства и сельского хозяйства Тигран Цатрян.