Американцы стали проводить за компьютером и ТВ больше времени, чем когда-либо прежде

Американцы всех возрастных групп в последние годы стали проводить больше времени перед компьютером и телевизором, чем когда-либо прежде. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные во вторник в очередном выпуске журнала Американской медицинской ассоциации.

Оно показало, что американские подростки проводят 8,2 часа в день в сидячем положении, а взрослые - 6,4 часа в день. Этот показатель увеличился на час для обеих возрастных групп с момента последнего подобного исследования, проведенного в начале века, и является рекордным за все время наблюдения. Ученые отмечают, что большую часть времени в сидячем положении жители США проводят исключительно за просмотром телевизионных программ, сериалов и фильмов.

При этом 62% детей, 59% подростков и 65% взрослых смотрят телевизор по два часа в день или более. Но когда их сограждане не смотрят телевизор, то они, как правило, сидят за компьютером - как на работе, так и дома, подчеркивают исследователи. Данный показатель, отмечается в докладе, почти в два раза увеличился для взрослых и заметно повысился для детей.