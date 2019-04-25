Правительство отклонило проект закона, представленный фракцией “Просвещенная Армения”

Правительство РА отклонило представленный фракцией “Просвещенная Армения” проект закона О внесении изменения в Закон РА “О потребительском кредитовании”.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 25 апреля заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“По этой инициативе предлагается внести изменения в Закон РА “О потребительском кредитовании” и снять те пороги, которые установлены законом – нижний порог в 100 тысяч драмов и в 10 млн драмов – верхний. Предложение обсуждалось на заседании комитета с участием автора. Мы должны сказать, что у нас есть 50%-е соглашение, поскольку по инициативе правительства в НС находится проект, согласно которому предлагается снять нижний порог. Было желание автора снять и верхний порог, но мы предложили воздержаться от этих изменений, поскольку в этом случае изменится вся логика урегулирования ” - сказал Джанджугазян.