Полиция раскрыла незаконные действия дирекции компании водопользователей “Арагацотн”

На основании оперативных сведений, полученных в управлении по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА, были получены фактические данные о том, что руководство компании водопользователей “Арагацотн”, действующее в статусе юридического лица, не преследующей прибыли, допустило незаконные действия .

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в частности, дирекция компании, пользуясь недобросовестным отношением к службе компетентных сотрудников водного комитета РА и возможностями, созданными в результате ненадлежащего выполнения обязанностей по осуществлению контроля за водоснабжением и водопользованием, установленных решением правительства РА, с намерением использовать свои распорядительные и иные полномочия вопреки интересам организации и в их пользу или в пользу других лиц или причинить вред другим лицам, лично, как и с привлечением других сотрудников организации, нарушила исходные требования заключенных с абонентами договоров об оказании услуг водоснабжения в течение 2016 - 2019 годов.

Без установки водомеров фиксировались гектары вместо объемов поставляемой воды на кубический метр, и тем самым фактически лишали абонентов возможности контролировать объемы поставляемой оросительной воды. Объем естественных потерь, образовавшихся в результате водоснабжения, руководство компании приписало на счет доходов водопользователей. Включив эти данные в электронные журналы и фактически раздувая объемы оказанных услуг, баланс дебиторской задолженности по отношению к компании со стороны абонентов превзошел общую сумму на 654.800.000 драмов, что привело к тяжелым последствиям для водопользователей и организации.

По факту очевидного преступления возбуждено уголовное дело.

Следствие продолжается.