WSJ: в США частной компании впервые разрешили доставлять товары с помощью беспилотников

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) впервые разрешило частной американской компании использовать беспилотники для доставки товаров потребителям. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, это право предоставлено компании Wing Aviation, входящей в структуру холдинга Alphabet, и это решение "может дать толчок к появлению по всей стране служб доставки с помощь беспилотников".

Компания, по данным The Wall Street Journal, разработала грузовой беспилотник Hummingbird, способный взлетать вертикально, а затем переходить в горизонтальный полет. Управление полетом осуществляет оператор с земли. Ранее компания Wing Aviation провела испытания системы, бесплатно доставляя заказы из продовольственных магазинов жителям сельской местности в районе города Блэксбург в Вирджинии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Теперь, получив разрешение ФАУ, компания сможет установить тарифы на свои услуги по доставке и развивать бизнес в других районах. Как отметила The Wall Street Journal, фактически Wing Aviation будет действовать по правилам, предусмотренным для небольшой авиакомпании.