Правительство решило систему учета государственного имущества из документарной формы перенести в электронную

Постановлением правительства Армении учет государственного имущества из документарной формы будет перенесен в электронную.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 25 апреля заявил министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян.

“Планируется упорядочить процедуру учета государственного имущества посредством интегрированной электронной системы, в настоящее время она документарная. Предлагается установить порядок ведения электронного учета и реестра, в том числе установив характеристики и состав информации имущества, подлежащего учету. Благодаря применению современных технологий будет усовершенствована система учета и ведения реестра имущества, считающегося государственной собственностью, улучшится оперативность учета и повысится уровень достоверности, а также увеличится число пользователей системы”, - сказал Хачатрян.