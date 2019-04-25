Правительство предоставило таможенную льготу ЗАО “Интернешнл Мануфакчринг Груп”

Правительство РА в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере, предоставило таможенную льготу ЗАО “Интернешнл Мануфакчринг Груп”.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 25 апреля заявил министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян.

“Предлагается удовлетворить заявку ЗАО “Интернешнл Мануфакчринг Груп” на предоставление таможенной льготы в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере. Импортируемые компанией товары будут использоваться в производстве бытовых приборов: телевизоров, стиральных машин, холодильников и кондиционеров. Планируется, что в ходе реализации программы размер инвестиций достигнет 4,87 млрд драмов. В рамках инвестиционной программы планируется создание 60 -70 новых рабочих мест со средней зарплатой в 200 000 драмов”, - сказал Хачатрян.

5 декабря 2018 года и. о. премьер-министра РА Никол Пашинян в общине Мердзаван Армавирской области присутствовал на открытии завода по производству бытовой техники ЗАО “Интернешнл Мануфакчринг Груп”. Это совместная армяно-ливано-сирийская инвестиционная программа. Никол Пашинян осмотрел территорию завода, ознакомился с внедренным оборудованием, рабочими условиями и программами. И. о. премьер-министра было представлено, что первоначальные капитальные инвестиции и операционные расходы составляют 4,5 млн долларов США. На начальном этапе завод будет иметь 70-80 рабочих мест и ежегодно будет производить 126 тысяч единиц бытовой техники: телевизоры, стиральные машины, кондиционеры, холодильники и другую бытовую технику. Инвестиционная программа будет реализована в 3 этапа: на первом этапе будет осуществлен сбор техники, он продлится 2 года, на втором этапе уже начнется процесс производства техники, а на третьем этапе будет осуществляться полное производство и автоматизация бытовой техники. Планируется, что завод будет поставлять технику не только в Армении, но и в страны региона и СНГ.

Никол Пашинян отметил важность основания в Армении завода по производству бытовой техники и отметил, что правительство продолжит содействовать реализации инвестиционных программ в различных отраслях экономики Армении.