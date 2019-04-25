Правительство утвердило число бесплатных мест для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

Правительство Армении утвердило число мест для поступления в высшие учебные заведения на 2019/2020 учебный год по специальностям, с полной компенсацией государством платы за обучение в виде студенческих пособий и с правом применения частичной скидки на учебу в бакалавриате и по постоянным и интегрированным образовательным программам. Как передает «Арменпресс», проект на заседании правительства 25 апреля представил министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

“Целью проектов является содействие процессу подготовки специалистов с соответствующим высшим образованием для нужд развития экономики республики в плане бакалавриата, где предусмотрено 2600 мест, 1300 мест для магистерских мест и 140-для аспирантов. Принципами формирования бесплатных мест обучения по специальностям были: спрос специалистов в приоритетных и важных для развития экономики государства сферах, пополнение кадрами высшего образования военной, технологической, культурной, агрономической, сельскохозяйственной и других сфер, обеспечение воспроизводства кадрового состава, поощрение государством развития сферы образования”, - сказал Арутюнян.

При формировании мест бесплатного обучения учитывались также программы правительства РА на 2019 г., предложения, представленные ведомствами относительно приоритетов специальностей - бакалавра, магистра и аспиранта высших учебных заведений РА, результаты приема в предыдущие годы, заявления на прием по ВУЗам, места, установленные лицензией на данную специальность.