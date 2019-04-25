Турция потерпела неудачу: Запись Алексиса Оганяна по случаю 104-й годовщины Геноцида армян

Известный американский предприниматель армянского происхождения Алексис Оганян на своей странице в Инстаграм сделал запись в связи с годовщиной Геноцида армян.

“Ничто не может сравниться с чувством, быть рожденным 24 апреля. Оно заставляет армянина чувствовать ответственность за что-то большее, чем за тебя. Турция потерпела неудачу. Праздновать, ценить и любить жизнь. В этом году я сконцентрирован на этом”,- как передает «Арменпресс», написал Алексис Оганян.

Американский бизнесмен армянского происхождения родился 24 апреля 1983 года в Бруклине. Его предки - армяне, пережившие геноцид.