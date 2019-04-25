Международная организация Франкофонии почтила память жертв Геноцида армян

На официальной странице Twitter Международной организации Франкофонии опубликовано заявление по случаю 104-й годовщины Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», в микроблоге Twitter была опубликована следующая запись:

“В этот день памяти Франкофония полностью разделяет боль и стойкость армянского народа. Хранить память - означает чтить память жертв”.