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Международная организация Франкофонии почтила память жертв Геноцида армян


На официальной странице Twitter Международной организации Франкофонии опубликовано заявление по случаю 104-й годовщины Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», в микроблоге Twitter  была опубликована следующая запись:

“В этот день памяти Франкофония полностью разделяет боль и стойкость армянского народа. Хранить память - означает чтить память жертв”.




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