Мы обещали, что никогда не забудем Геноцид армян: Ким Кардашян

В связи со 104-й годовщиной Геноцида армян в своем микроблоге в Twitter сделала запись известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян.

Как передает «Арменпресс», Ким Кардашян сделала следующую запись: “Мы обещали, что никогда не забудем Геноцид армян”.

We made a promise we would never forget the Armenian genocide pic.twitter.com/Q9DWvPpn09 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 апреля 2019 г.

Вместе с записью Ким Кардашян опубликовала изображение незабудки - символа 100-летия Геноцида армян.

Ким Кардашян в своем микроблоге поделилась также фотографией продюсера голливудского фильма “Обещание”, рассказывающего о Геноциде армян - Эрика Исраеляна. На фотографии он воздает дань уважения памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

Кардашьян поместила также публикацию одного из пользователей, в которой представлены фотографии мужа Кардашьян - Канье Уэста на концерте в Ереване, во время которого Канье Уэст прыгнул в Лебединое озеро.