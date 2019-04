Мы обещали, что никогда не забудем Геноцид армян: Ким Кардашян

В связи со 104-й годовщиной Геноцида армян в своем микроблоге в Twitter сделала запись известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян.

Как передает «Арменпресс», Ким Кардашян сделала следующую запись: “Мы обещали, что никогда не забудем Геноцид армян”.

We made a promise we would never forget the Armenian genocide pic.twitter.com/Q9DWvPpn09