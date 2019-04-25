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Мы обещали, что никогда не забудем Геноцид армян: Ким Кардашян


В связи со 104-й годовщиной Геноцида армян в своем микроблоге в Twitter сделала запись известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашян.

Как передает «Арменпресс», Ким Кардашян сделала следующую запись: “Мы обещали, что никогда не забудем Геноцид армян”.

Вместе с записью Ким Кардашян опубликовала изображение незабудки - символа 100-летия Геноцида армян.

Ким Кардашян в своем микроблоге поделилась также фотографией продюсера голливудского фильма  “Обещание”, рассказывающего о Геноциде армян - Эрика Исраеляна. На фотографии он воздает дань уважения памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

Кардашьян поместила также публикацию одного из пользователей, в которой представлены фотографии мужа Кардашьян - Канье Уэста на концерте в Ереване, во время которого Канье Уэст прыгнул в Лебединое озеро.




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