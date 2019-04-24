На Шри-Ланке обезвредили бомбу в ресторане, сообщили СМИ

Сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов туристического города Катана, сообщает News 1st со ссылкой на полицию. По информации телеканала, взрывное устройство обнаружили в рюкзаке.

Двадцать первого апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов: шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале, восьмой — в пригороде Коломбо.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по последним данным, в результате терактов погибли 359 человек, более 500 пострадали.

Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрывы, однако не предоставила доказательств своей причастности.