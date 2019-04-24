Мы будем последовательны в деле международного признания Геноцида армян: Послание Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сегодня мы воздаем дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Одной из особенностей Геноцида армян является то, что подвергшийся геноциду народ не только физически был уничтожен, но и был лишен права жить на своей родине.Нас последовательно лишали земли, на которой армянская культура и армянская идентичность формировались и развивались на протяжении тысячелетий.С лица земли было стерто культурное наследие, составляющее армянскую идентичность - тысячи школ, церквей и монастырей. Были уничтожены носители сущности армянской культуры - ее интеллигенция и духовенство. Это был огромный удар не только армянскому народу, его культуре и его культурологическому типу, но и всей человеческой цивилизации. Необратимо утрачен уникальный и своеобразный пласт, составляющий часть мировой культуры. Геноцидами армян, греков и ассирийцев безвозвратно изменился культурный образ целого региона. Разве это не было преступлением против человечества?

Преступник уничтожил наших поэтов, тех, кто составлял нашу совесть, основу нашей идентичности. Следовательно, наша постоянная борьба - борьба за сохранение нашей сущности, нашего вида. Забыв об их памяти, забыв об их культурном наследии, мы предадим нашу сущность. Ярко храня их память, борясь за восстановление справедливости, мы обретем бессмертие. Поэтому мы будем последовательны в деле международного признания Геноцида армян”.