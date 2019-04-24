Европейские индексы - 23-04-19

МОСКВА, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.11% и составил 12235.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 5591.69 пункта, британский FTSE вырос на 0.85% и составил 7523.07 пункта, а российский RTSI вырос на 0.17% и составил 1277.71 пункта.