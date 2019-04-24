Европейские индексы - 23-04-19
МОСКВА, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.11% и составил 12235.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 5591.69 пункта, британский FTSE вырос на 0.85% и составил 7523.07 пункта, а российский RTSI вырос на 0.17% и составил 1277.71 пункта.
- 09:03 Предстоящие на 24 апреля события
- 08:57 Европейские индексы - 23-04-19
- 08:55 Американские индексы выросли - 23-04-19
- 08:54 Цены на цветные металлы - 23-04-19
- 08:49 Цены на драгоценные металлы снизились - 23-04-19
- 08:45 Цены на нефть - 23-04-19
- 08:44 На территории Цицернакаберда весь день будет действовать павильон Первой помощи Армянского Красного Креста
- 08:00 24-е АПРЕЛЯ: армяне всего мира поминают 104-ю годовщину Геноцида армян
- 23.04-21:55 Меркель и Столтенберг провели телефонные разговоры с Зеленским
- 23.04-21:43 Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32
- 23.04-21:36 В Кремле анонсировали встречу Путина с Алиевым в Китае
- 23.04-21:31 Пресс-секретарь МИД Армении считает контрасты в сознании Турции по вопросу Геноцида армян свидетельством их слабости
- 23.04-21:15 Армения считает неприемлемыми двойные позиции по нагорно-карабахскому конфликту: МИД Армении
- 23.04-21:14 В Стамбуле пройдут мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян
- 23.04-21:07 Армянскую общину разгневало заявление премьер-министра Австралии о Геноциде армян
- 23.04-20:54 Предстоящие на 24 апреля мероприятия
- 23.04-20:37 Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции
- 23.04-20:32 Суд РФ удовлетворил ходатайство об аресте Миграна Погосяна на 40 дней
- 23.04-20:08 В преддверии 104-й годовщины Геноцида армян стартовало традиционное факельное шествие
- 23.04-20:00 Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
- 23.04-19:59 Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Комиссии по регулированию общественных услуг
- 23.04-19:35 Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального менеджера МФК
- 23.04-18:57 Полученные из рудника Магавуза нефтепродукты представлены руководству Арцаха
- 23.04-18:01 Во французском городе Клиши открылась посвященная памяти жертв Геноцида армян площадь, названная в честь Шарля Азнавура
- 23.04-17:58 В Германии женщина очнулась после 27 лет комы
- 23.04-17:50 Министр нефти Ирана заявил, что США совершили ошибку, политизируя нефть
- 23.04-17:44 Предстоящие на 24 апреля мероприятия
- 23.04-17:35 CNBC: Facebook создаст собственный голосовой помощник
- 23.04-17:29 Волкер поддержал желание Зеленского вести с Путиным диалог
- 23.04-17:23 ЕС сожалеет об отказе США продлевать изъятия из "нефтяных" санкций против Ирана
- 23.04-17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-04-19
- 23.04-17:11 Американские индексы - 22-04-19
- 23.04-17:08 Правоохранительным органам РФ передан пакет документов, необходимых для организации экстрадиции Миграна Погосяна
- 23.04-16:51 Президент Республики Арцах посетил редакцию республиканской газеты "Азат Арцах"
- 23.04-16:49 Президент Арцаха посетил индивидуальную фотовыставку Завена Саркисяна
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