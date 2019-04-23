Число погибших в результате сильных дождей в ЮАР возросло до 32

По меньшей мере 32 человека на востоке ЮАР погибли в результате проливных дождей, из-за которых возникли оползни и обрушились дома. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает портал News24 со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 21 погибшем, 32 человека были госпитализированы.

Представитель Департамента совместного управления и местных обычаев провинции Квазулу-Натал Сензо Мзила заявил, что 23 человека погибли только в районе города Дурбан, общее число погибших во всей провинции – 32 человека.

Телеканал eNCA отмечает, что точное число пострадавших и пропавших без вести на данный момент неизвестно. В провинции проходит разбор завалов, ведутся спасательные работы.

Из-за сильных ливней на востоке ЮАР были размыты и затоплены дороги, повреждена инфраструктура, а также обрушились дома.