В трех городах Испании пройдут мероприятия, посвященные 104-й годовщине Геноцида армян

В городах Испании - Барселоне, Валенсии и Толедо 24 апреля пройдут мероприятия, посвященные 104-й годовщине Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница Посольства Армении в Испании в Facebook.

“В рамках 104-й годовщины Геноцида армян 24 апреля запланирован ряд мероприятий. В частности, в Барселоне с 19:00 у Хачкара (Avenida de l'Estadi 67) состоится церемония зажжения свечей. В Валенсии в 18:00 у памятника “Кенац Хач” в Мислате также состоится зажжение свечей. Сотрудники посольства РА в Испании и все желающие в Толедо (Pasillo Borbón-Lorenzana de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha) будут присутствовать на фотовыставке “Культурный геноцид армян: До и после”, - говорится в сообщении.

34 города Испании признали Геноцид армян. 7 из них - районные центры, а двое - Валенсия и Мерида, провинциальные. Пять испанских провинций - Страна Басков, Каталония, Балеары, Навара и Арагон также признали Геноцид и призвали центральную власть последовать их примеру.

Процесс признания Геноцида армян начался с публикации совместной франко-британо-российской декларации от 24 мая 1915 года и возобновился с 1965 года, когда Уругвай на государственном уровне первым официально признал Геноцид армян.

Геноцид армянского народа в соответствии с международным правом официально осудили и признали Австрия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Германия, Дания, Италия, Польша, Ливан, Литва, Люксембург, Канада, Кипр, Греция, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Чехия, Чили, Парагвай, Россия, Словакия, Ватикан, Венесуэла, Франция.

После совместного заявления Великобритании, Франции и России от 24 мая 1915 года Османская империя приняла решение, которым признала и осудила резню армян и поставила вопрос об осуждении преступников на смерть. В 1921 году турецкое национальное движение помиловало виновных. Затем турецкие правительства взяли на вооружение политику отказа от признания факта Геноцида армян.

Геноцид армян признали такие организации, как Совет Европы (1998, 2001), Европарламент (1987, 2002, 2002, 2015), несколько комиссий ООН, Всемирный Совет Церквей и ряд других.

Геноцид армян признали 2 штата Австралии, 2 штата Аргентины, 3 города Канады, 2 кантона Швейцарии, Уэльс Великобритании, Шотландия и Северная Ирландия, 36 городских советов Италии, парламент бразильского штата Рио-де-Жанейро и 49 штатов США.

Принятие Геноцида армян официально не является обязательным условием для вступления Турции в ЕС, но некоторые авторы считают, что Турция должна сделать этот шаг на пути вступления в ЕС.