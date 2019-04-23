Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 321

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321, более 520 человек пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны Рувана Вийевардене.

В воскресенье на Шри-Ланке прогремела серия взрывов: первые шесть — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу правоохранители обезвредили на дороге рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Правоохранители задержали 40 подозреваемых в причастности к терактам.

Двадцать третье апреля объявлено днем траура по погибшим.