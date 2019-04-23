Корь в Грузии не отступает - министр призывает пройти вакцинацию

Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко призвал население страны пройти вакцинацию от кори в рамках Всемирной недели иммунизации, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Согласно официальным данным, с января по апрель 2019 года в Грузии было зафиксировано 3 172 случая заболевания корью. Этот показатель превышает данные по числу инфицированных за аналогичный период прошлого года. Нормой считается 10 случаев заболевания корью в год. Инфекционисты считают, что эпидемию кори в Грузии может остановить только массовая вакцинация.

По словам Сергеенко, прививки сделали уже 120 тысяч жителей Грузии, однако этого недостаточно. Он заявил, что в этом году цель Минздрава по вакцинации от кори – 300 тысяч человек.

Всемирная неделя иммунизации отмечается каждый год в последнюю неделю апреля. Она направлена на поощрение использования вакцин для защиты людей от болезней в любом возрасте.



