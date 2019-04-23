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Назарбаев призвал поддержать кандидатуру Токаева на выборах президента


Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попросил казахстанцев поддержать действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборах главы государства от партии Nur Otan, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник в Нур-Султане проходит съезд партии Nur Otan, председателем которой является Назарбаев. Он предложил выдвинуть кандидатуру Токаева на пост президента. Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.

"Я принял обдуманное решение, поэтому заявлю, что уверен, что Касым-Жомарт Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением", - сказал Назарбаев, выступая на съезде.

Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

 




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