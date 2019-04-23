Парламент Армении принял проект закона “О продлении срока налоговых льгот для компаний сферы ИТ”.

Как передает «Арменпресс», во время обсуждения во втором чтении законопроекта О внесении изменений и дополнений в Закон “О государственной поддержке сферы информационных технологий” и О внесении изменений в Налоговый кодекс, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян сказал, что после первого чтения в проект были внесены некоторые изменения.

Закон РА “О государственной поддержке сферы ИТ” вступил в силу в 2015 году, в результате чего вновь создаваемым хозяйствующим субъектам в сфере ИТ предоставляются налоговые льготы. По предложенному проекту для новых компаний создается возможность продлить срок пользования налоговыми льготами до 31 декабря 2022 года включительно.