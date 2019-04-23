Парламент Армении принял проект закона “О продлении срока налоговых льгот для компаний сферы ИТ”
Парламент Армении принял проект закона “О продлении срока налоговых льгот для компаний сферы ИТ”.
Как передает «Арменпресс», во время обсуждения во втором чтении законопроекта О внесении изменений и дополнений в Закон “О государственной поддержке сферы информационных технологий” и О внесении изменений в Налоговый кодекс, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян сказал, что после первого чтения в проект были внесены некоторые изменения.
Закон РА “О государственной поддержке сферы ИТ” вступил в силу в 2015 году, в результате чего вновь создаваемым хозяйствующим субъектам в сфере ИТ предоставляются налоговые льготы. По предложенному проекту для новых компаний создается возможность продлить срок пользования налоговыми льготами до 31 декабря 2022 года включительно.