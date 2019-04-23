Полиция раскрыла незаконные действия руководителя программы “Под одной крышей”

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА, по предварительным данным, выяснилось, что Мгер Дердзян обманным путем присвоил чужое имущество в особо крупных размерах. Дердзян в 2018 году под предлогом выполнения программы под названием “Под одной крышей”, с преднамеренным мошенничеством - хищением денег в особо крупных размерах, представлялся в качестве благотворителя, внушал доверие многим социально необеспеченным гражданам, давал ложные обещания в сжатые сроки, построить и предоставить ЭКО-квартиры.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, с целью осуществления преступного намерения он распространял сведения о своей программе в интернете и собрал ряд граждан. Он, давая им ложные обещания обеспечить их работой и бесплатно предоставить квартиру, потребовал с октября 2018 года осуществлять регистрацию граждан, пожелавших принять участие в программе.

С этой целью, были арендованы офисы по нескольким адресам Еревана, они зарегистрировали десятки тысяч граждан и взимали за заполнение заявлении по 50 драмов, а в дальнейшем за создаваемый кооператив - еще по 1000 драмов. Таким образом, после взимания денег с граждан и использования их по собственному усмотрению, без надлежащих обоснований Мгер Дердзян 6 ноября 2018 года основал потребительский кооператив “Под одной крышей” и был избран президентом.

Под ложным предлогом предоставления в первоочередном порядке домов, он призвал членов кооператива внести предоплату на банковский счет кооператива, пообещав построить и предоставить первую партию квартир в декабре 2018 года, после чего перенес срок на март 2019 года.

В результате на счет потребительского кооператива “Под одной крышей” по предоплатам граждан было перечислено более 8.000.000 драмов. Дердзян приобрел в Зовуни земельные участки сельскохозяйственного назначения, не изменив их целевого назначения, на которых так и не осуществил строительство. Более 1.400.000 драмов, оставшихся на счете, были обналичены и украдены.

В продолжении преступных намерении, по требованию Мгера Дердзяна с декабря 2018 года по март 2019 года были созданы 9 потребительских кооперативов под названием “Под одной крышей”, которые фактически руководствовались Мгером Дердзяном, однако в качестве председателей кооператива были другие люди.

В декабре 2018 года Мгер Дердзян, оставив пост председателя потребительского кооператива “Под одной крышей”, основал и возглавил общественную организацию “Национальный союз бытового содействия под одной крышей”, на имя которой был открыт отдельный банковский счет. Обещая членство в кооперативах “Под одной крышей” и предоставление квартир на льготных условиях, Дердзян призывал граждан перечислять на счет общественной организации членские взносы в размере 2000 драмов, а также авансы в разных размерах. В результате более 500 граждан, доверившись Мгеру Дердзяну, перечислили на счет около 3.500.000 драмов, из которых более 1.550.000 драмов обналичены и украдены.

По факту очевидного преступления в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Полиции возбуждено уголовное дело и направлено в Следственный комитет для предварительного следствия.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.