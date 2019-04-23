Закрытые и труднопроходимые дороги. На участке Сараван-Зангер – метель

На территории Армении 23 апреля, по положению на 09:30, есть труднопроходимые автодороги. Труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что на автодорогах Сотк-Карвачар и Сюникской области местами гололед и туман. На участке “Сараван-Зангер” – метель.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.