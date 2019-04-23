Закрытые и труднопроходимые дороги. На участке Сараван-Зангер – метель
На территории Армении 23 апреля, по положению на 09:30, есть труднопроходимые автодороги. Труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что на автодорогах Сотк-Карвачар и Сюникской области местами гололед и туман. На участке “Сараван-Зангер” – метель.
Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.
- 10:58 Зурабишвили: насильственные действия в отношении полицейских неприемлемы
- 10:49 Умер продюсер "Игры" и "Выжившего" Стив Голин
- 10:21 Жители Шри-Ланки почтили память жертв терактов тремя минутами молчания
- 10:14 Ким Чен Ыном встретится с Путиным 25 апреля острове Русский во Владивостоке
- 10:00 В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание
- 09:59 Премьер Грузии обратился к жителям Панкиси
- 09:57 Источник: российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
- 09:52 Армия Хафтара объявила о второй фазе наступления на Триполи
- 09:50 Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 40
- 09:45 Закрытые и труднопроходимые дороги. На участке Сараван-Зангер – метель
- 09:30 Предстоящие на 23 апреля события
- 08:55 Европейские индексы - 22-04-19
- 08:54 Американские индексы - 22-04-19
- 08:51 Цены на цветные металлы - 22-04-19
- 08:48 Цены на драгоценные металлы - 22-04-19
- 08:48 Цены на нефть выросли - 22-04-19
- 22.04-21:50 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 116 случаев преступлений
- 22.04-21:40 В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом
- 22.04-21:02 Предстоящие на 23 апреля мероприятия
- 22.04-20:52 В США поставили ультиматум Турции по С-400
- 22.04-20:46 Глава МИД Армении посетил «Инженерный город» в Ереване
- 22.04-20:15 Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 29 человек
- 22.04-19:54 Пятеро алжирских миллиардеров стали фигурантами дела о коррупции
- 22.04-19:49 Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Туркменистана в Армении
- 22.04-18:58 Премьер-министр провел совещание с губернаторами
- 22.04-18:20 Мы поощряем политику высокой зарплаты и тем самым поощряем высококвалифицированных специалистов: Никол Пашинян
- 22.04-17:59 Новая книга Танера Акчама превращает турецкие аргументы по отрицанию Геноцида армян в “фейк ньюс”
- 22.04-17:51 Bloomberg: тысячи туристов спешно покидают Шри-Ланку после серии терактов
- 22.04-17:39 Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США
- 22.04-17:29 СМИ: в аэропорту Колумбии изъяли более 1 тыс. черепах
- 22.04-17:27 США больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций
- 22.04-17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-04-19
- 22.04-17:18 Азиатские индексы - 22-04-19
- 22.04-17:08 В ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам
- 22.04-16:47 Министерство электроэнергетики Ирака заявило о незаменимости иранского газа
13:55, 17.04.2019
Просмотрели 1142 раз Лавров: РФ считает, что последние договоренности по Нагорному Карабаху будут реализованы
19:23, 19.04.2019
Просмотрели 1048 раз Отмена госпошлины на визу со сроком пребывания на территории Республики Арцах до 21 дня будет способствовать развитию туризма
20:45, 19.04.2019
Просмотрели 1030 раз Городской совет Монреаля принял резолюцию по случаю 104-й годовщины Геноцида армян
13:50, 17.04.2019
Просмотрели 987 раз Фракция НС “Мой шаг” проголосует за проект изменений в структуре правительства
17:00, 20.04.2019
Просмотрели 896 раз Совет старейшин Еревана рассмотрит вопрос о переименовании спортшколы по фигурному катанию имени Ирины Родниной