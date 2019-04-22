За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 116 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 19 и 22 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 116 случаев преступлений, из них 6 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 21 случай причинения телесных повреждений и мошенничества, 15 случаев кражи личного имущества, 10 случаев побоев, 8 случаев присвоения или растраты, по 4 случая квартирной кражи и угрозы убийством, по 3 случая похищения человека, хулиганства, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными полномочиями, 2 случая подделки документов, по 1 случаю грабежа, кражи государственного или общественного имущества, киберпреступности, умышленного уничтожения имущества, взяточничества, служебного подлога или служебной халатности, неисполнения судебного акта, незаконного лишения свободы, угрозы и ношения холодного оружия.

За данный период найдены 6 человек, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрировано 9 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 3 случая кражи личного имущества и причинения телесных повреждений.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 27 ДТП: 35 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.