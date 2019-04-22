В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом

Четырехэтажный жилой дом обрушился в понедельник в одном из районов Стамбула, никто из жильцов не пострадал. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении губернатора провинции Стамбул.

"Сегодня в 14:15 четырехэтажный дом в районе Кягытхане рухнул из-за обрушения опорной стены. Жильцы дома были эвакуированы утром, были приняты меры безопасности в районе. В результате происшествия пострадавших или погибших нет. Проживающие в 10 соседних домах люди также были эвакуированы из-за угрозы обрушения их домов", - говорится в коммюнике.

Как отмечает агентство Ihlas, жилой дом оказался на краю обрыва из-за сошедшего селя, который подмыл почву под фундаментом.